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Политика

На Украине возникли перебои с продуктами, в McDonald’s пропадает картошка фри

Алексей Самохин
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В ресторанах McDonald’s на Украине начали исчезать отдельные блюда. В некоторых заведениях покупатели не могут заказать картошку фри, бургеры с курицей и другие позиции. Причиной перебоев называют проблемы с поставками после ударов по украинским складам и логистическим объектам. 

Об этом сообщает Mash. По данным СМИ, сложности с ассортиментом появились сразу в нескольких городах страны. Перебои затрагивают не только рестораны быстрого питания, но и обычные магазины.

В киевских супермаркетах Velmart и Novus покупатели заметили пустующие полки. Речь идет прежде всего о крупах и молочной продукции. Часть товаров приходится ждать дольше обычного из-за нарушений в цепочках поставок.

В Одессе ситуация вызвала повышенный спрос на продукты. Покупатели начали массово скупать товары в магазинах Metro, опасаясь дальнейшего сокращения ассортимента и возможного дефицита.

На этом фоне проблемы постепенно отражаются и на работе крупных ресторанных сетей. В McDonald’s ассортимент зависит от регулярных поставок продуктов и упаковки в рестораны. При нехватке отдельных компонентов часть блюд временно становится недоступной.

На официальном сайте McDonald’s Украина картофель фри и несколько категорий куриных блюд по-прежнему указаны в меню. Поэтому речь, вероятно, идет о локальных перебоях в отдельных ресторанах, а не о полном исчезновении этих позиций по всей стране.

К началу сентября на Украине насчитывалось около 12–15 пораженных или уничтоженных логистических и распределительных центров, а также крупных складов. 

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