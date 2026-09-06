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Политика

Мендель предложила Киеву закончить конфликт по «финскому сценарию»

Алексей Самохин
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Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киеву стоит завершить конфликт с Россией по «финскому сценарию». Свою позицию она изложила в соцсети X.

Мендель считает, что среди европейских политиков почти не осталось тех, кто искренне хочет мира. По её словам, встречи лидеров ЕС сводятся к обсуждению денег на оружие и того, какие ракеты эффективнее. Дипломатию в такой атмосфере, пишет она, воспринимают как что-то постыдное, а сложные вопросы о завершении боёв никто не поднимает.

При этом, по мнению экс-пресс-секретаря, в Европе набирают силу новые политические движения. Их часто критикуют, но именно они, считает Мендель, дают Украине шанс на мирное будущее. 

«Мы, украинцы, желаем им удачи, потому что понимаем — это единственный способ не проиграть конфликт, сохранить суверенитет и остаться независимой страной», — написала она.

Отдельно Мендель обратила внимание на риторику вокруг переговоров. Любую попытку заговорить о завершении СВО в Украине, по её словам, тут же называют капитуляцией. Она перечислила последствия конфликта для страны: разрушенные города, погибшее поколение молодых мужчин, миллионы беженцев, разваленная экономика, падающая рождаемость и уничтоженная инфраструктура.

«Эта риторика существует, чтобы сделать потери священными, а ужас — бесконечным», — считает Мендель. 

По её словам, войны, которые ведутся до полной победы, редко заканчиваются победой. Чаще они оставляют после себя истощённую страну, зависимую от союзников и непохожую на ту, за которую изначально боролись.

Официальная позиция Киева пока остаётся прежней: власти Украины неоднократно заявляли, что не пойдут на территориальные уступки России. 

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