Владимир Зеленский, фото из телеграм-канала https://t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Генерал предупредил о риске провокаций со стороны «неуправляемого Зеленского»

Алексей Самохин
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Президент России Владимир Путин поручил не наносить удары по Киеву в течение трех суток. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, связав решение с подготовкой визита американских спецпосланников в украинскую столицу.

При этом Москва рассчитывает на соблюдение договоренностей и готова ответить на возможные атаки со стороны Украины. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил в комментарии Aif.ru, что ответ на нарушение режима может последовать незамедлительно.

«О прекращении огня было объявлено официально, чтобы не было случайности. Ответ Киеву за нарушение режима будет зеркальным», — сказал Попов.

По словам военного эксперта, российской стороне сейчас приходится учитывать возможные действия украинского руководства. Попов отдельно высказался о Владимире Зеленском, назвав его «неуправляемым».

Генерал считает, что украинский лидер может пойти на рискованные шаги на фоне сложных отношений с американской администрацией.

«Зеленский, наверное, всё-таки неуправляемый, поэтому, хотим мы или нет, надо быть с ним очень осторожным», — заявил Попов.

Визит американских спецпосланников Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву начался 5 сентября. После переговоров они, как ожидается, могут направиться в Киев.

Таким образом, трехдневная пауза в ударах по украинской столице приходится на период дипломатических контактов между представителями России, США и Украины. Заявления о возможном ответе на нарушение режима при этом остаются в силе.

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