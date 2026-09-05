360 курсантов Рязанского десантного училища приняли присягу

360 первокурсников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова приняли военную присягу. Торжественная церемония прошла в субботу, 5 сентября. О событии сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский в социальных сетях.

Для молодых людей принятие присяги стало важным этапом обучения. Теперь им предстоит пройти полноценную военную подготовку, освоить дисциплины и требования, которые предъявляют к будущим офицерам-десантникам.

Курсанты продолжат традиции одного из главных военных учебных заведений Рязани. В училище имени генерала Василия Маргелова особое внимание уделяют дисциплине, физической подготовке, выдержке и командной работе.

Впереди у первокурсников непростая учеба и серьезные нагрузки. Испытания должны помочь им укрепить характер и получить необходимые для военной службы навыки.

«Мы гордимся тем, что ребята выбрали этот непростой, но благородный путь, служения Отечеству», — написал Борис Ясинский.

Теперь 360 молодых курсантов официально стали частью десантного братства и продолжат обучение в Рязанском училище.