В Рязани мужчину приговорили к исправительным работам за долг по алиментам в 1,3 млн рублей

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 42-летнему местному жителю, накопившему крупную задолженность перед своими несовершеннолетними детьми. Мужчина признан виновным в злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Как установило судебное следствие, отец систематически игнорировал свои родительские обязанности, в результате чего общая сумма его долга по алиментам превысила 1 миллион 338 тысяч рублей.

Суд отметил, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Однако предупреждения и предыдущие санкции не возымели действия: гражданин не изменил свою позицию и продолжил уклоняться от законных выплат.

Принимая во внимание тяжесть совершенного деяния и повторный характер нарушений, Октябрьский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ. Дополнительно судом установлено, что в период отбывания наказания из заработной платы осужденного будет производиться удержание 10% в доход государства.

Выплата накопленной задолженности перед детьми остается за мужчиной и будет контролироваться судебными приставами-исполнителями.