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Общество

Ремонт улицы Новой в Рязани перенесли на 2027 год

Олеся Чугунова
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В администрации Рязани обозначили возможные сроки капитального ремонта улицы Новой. В ответ на обращения жителей в социальных сетях представители мэрии сообщили, что работы могут стартовать в 2027 году. Однако это произойдет только при условии, что на следующий финансовый год в городской казне будут заложены необходимые средства. При этом проектно-сметная документация уже полностью готова.

Проблема аварийного состояния этой дороги поднималась еще в августе 2023 года — тогда после потока жалоб рязанцев губернатор Павел Малков лично обратил внимание на качество покрытия. Согласно планам, предстоит не просто ямочный ремонт, а комплексное обновление: полная замена асфальтобетонного полотна, строительство тротуаров вдоль всей проезжей части и оборудование специализированных карманов для общественного транспорта возле остановки «Улица Гражданская».

Напомним, что в октябре 2025 года на улице Новой временно организовали двустороннее движение в связи с перекладкой тепловых сетей в центре города. Позже эту схему решили оставить на постоянной основе. Однако окончательный вердикт по поводу начала масштабной реконструкции будет вынесен только после утверждения главного финансового документа города на 2027 год.

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