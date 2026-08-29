На Лыбедском бульваре проходит масштабный фестиваль в честь Дня Рязани

Сегодня, 29 августа, в рамках празднования Дня Рязани на Лыбедском бульваре стартовал фестиваль уличного спорта, который уже привлёк внимание сотен горожан и гостей областного центра. Площадка объединила десятки направлений — от художественной гимнастики и хоккея до метания ножа и тяжёлой атлетики. Каждый желающий может не только наблюдать за показательными выступлениями, но и попробовать себя в любом из видов спорта под руководством опытных наставников.

Особый интерес вызвала бесплатная тренировочная зона от местных фитнес-клубов: все желающие осваивают зумбу, стретчинг, степ и функциональную подготовку. Параллельно проходят турниры по фиджитал-спорту для поклонников цифровых технологий, а на отдельной площадке любители интеллектуальных игр сражаются в ростовые шахматы, го, нарды и маджонг. Кроме того, организован мобильный пункт ГТО, где рязанцы прямо сейчас регистрируются и выполняют нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Организаторы подчёркивают, что фестиваль — это не просто соревнования, а возможность провести праздничный день активно и узнать о спорте больше. Благодаря такому формату горожане открывают для себя новые увлечения, а сам День Рязани запоминается не только гуляниями, но и яркими спортивными достижениями.