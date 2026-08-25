Павел Малков перенес прямой эфир с жителями региона на 27 августа

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об изменении графика своего прямого эфира с жителями региона. Новая дата онлайн-встречи назначена на четверг, 27 августа.

По словам губернатора, перенос трансляции связан с его участием в ряде важных рабочих встреч и мероприятий федерального уровня, которые пройдут в ближайшие дни.

Сбор вопросов от жителей продолжается. Павел Малков призвал рязанцев активно участвовать в диалоге и направлять свои обращения заранее. Задать вопрос можно несколькими способами: в комментариях под анонсом эфира в личных социальных сетях губернатора, в комментариях на официальной странице «Рязанская область», через специальный чат-бот в мессенджере «МАКС».

Трансляция пройдет в четверг, 27 августа, в 17:00. Посмотреть прямой эфир жители смогут в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».