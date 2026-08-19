Фото Т2
Общество

Как я обменяла гигабайты на кроссовки: тест-драйв обновленной программы лояльности T2

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzqusUqB9
Олеся Чугунова
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В приложении T2 появилась обновленная программа «Больше». Компания увеличила число партнеров и дала возможность обменивать остатки трафика и минут на бонусы: от скидок в магазинах до подарков.

Как не запутаться в обновленном каталоге и выжать из своего тарифа максимум, рассказал директор макрорегиона «Центр» Т2 Денис Маликов:

«Мы сделали полезный сервис для повседневной жизни. Все интуитивно: заходите в приложение, видите в правом нижнем углу кнопку в виде подарка, нажимаете — и попадаете в каталог. Там уже все разложено по полочкам: ″Еда″, ″Шопинг″, ″Снова в школу″ и другие разделы. И еще одна фишка — это игровой элемент. Если хотите испытать удачу, можете ″закинуть удочку″ в специальной аркаде и поймать промокод со скидкой от известного магазина. Это весело и всегда приятный сюрприз».

Я решила проверить сервис на практике и выяснить, насколько легко получить выгоду. Рассказываю по шагам.

Интерфейс и навигация: ничего лишнего

Авторизация заняла меньше минуты — стандартный вход по номеру телефона в личном кабинете. Интерфейс приложения радует лаконичностью: все предложения сгруппированы в удобные виджеты-категории. Я быстро нашла разделы «Подарки», «Еда», «Кино», «Шопинг», «Транспорт», «Развлечения» и персональный блок «Для Вас».

Важный нюанс: часть бонусов доступна абонентам совершенно бесплатно — просто за то, что вы клиент T2. А некоторые — в обмен на гигабайты или минуты. Каталог регулярно расширяется, так что пролистывать ленту по утрам — это хорошая привычка — вдруг подкинут что-то, что пригодится именно сегодня.

Возможности, которые я попробовала лично

1. Экономия на обуви для всей семьи (личный пример)

В разделе «Шопинг» мое внимание привлек баннер интернет-магазина Kari. Условия звучали заманчиво: скидка до 30% от суммы заказа, но не более 3000 рублей. То есть, если вы собираетесь купить кроссовки детям и себе на общую сумму около 10 000 рублей, выгода получается существенной.

Я нажала «Обменять», и система списала с моего счета 15 ГБ. Секунда — и промокод уже у меня в профиле. Особенно актуально в преддверии школьного сезона, когда обувь нужна каждому члену семьи.

2. Украшение за 0 рублей и 0 гигабайт (приятный бесплатный бонус)

А вот это был сюрприз. В разделе «Подарки» я нашла предложение от сети Sunlight. За него не попросили ни минут, ни мегабайт — просто кнопка «Забрать подарок». После нажатия мне пришел промокод, который останется предъявить в любом ближайшем магазине сети. Взамен — украшение на выбор, например, подвеска. Все честно, без доплат. Приятно получить что-то материальное просто так, без обязательств.

3. Кофе с подругой и десерт в подарок (планы на выходные)

Отдельно зацепило предложение от «Вкусно – и точка» в разделе «Еда». Блюдо (гамбургер, картошка-фри или сладкий пирожок) обойдется всего в 1 рубль, но при одном условии: нужно оформить заказ в ресторане на сумму от 425 рублей. Идеальный вариант встречи с подругой: каждый берет свой набор, а в придачу получаете бесплатный десерт или бургер. Можно будет воспользоваться на выходных, так как эта акция идет до 23 августа.

Что еще есть в каталоге

Партнеров действительно много, и они на любой вкус. Для тех, кто не хочет выходить из дома: «Яндекс Лавка», «Магнит Доставка», «Улыбка Радуги». Для любителей модного шопинга — Zarina и другие бренды одежды.

Особый совет девушкам: раздел «Шопинг» сейчас просто кладезь. Там можно найти и косметику, и украшения, и даже презенты для подруг. А если вы планируете осенние выходные или отпуск в бархатный сезон, обязательно загляните в «Транспорт». Там можно обменять остатки на тарифе на подписку к тревел-сервису со скидками до 50% на отели, туры и авиабилеты. Например, при бронировании гостиницы за 20 000 рублей экономия составляет почти 10 000 — отличный повод сорваться в мини-путешествие.

Финальный аккорд: игра как антистресс

Напоследок я решила развлечься и запустила игру с ловлей подарков. Закинула виртуальную удочку в разделе с утками — и вытащила промокод на 800 рублей на первый заказ в супермаркете деликатесов. Настроение поднялось, а заодно и купон пригодился для закупки продуктов на выходные.

Что в итоге

Программа «Больше» оставила исключительно приятное впечатление. Без подвохов: выбрали подарок — получили код — активировали. Даже если у вас мало гигабайтов, всегда есть бесплатные опции. Я лично убедилась, что с T2 можно и на связи быть, и неплохо экономить каждый день.

Рекомендую открыть приложение прямо сейчас — вдруг ваш идеальный бонус ждет именно там.

Узнать подробности и проверить актуальные предложения: bolshe.t2.ru.

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