Оплата через qr-код
Изображение от freepik
Общество

В Таиланде теперь можно оплачивать покупки по QR-коду

Олеся Чугунова
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После недавнего запуска в Аргентине и Бразилии к списку направлений добавился Таиланд: теперь можно оплачивать покупки и услуги в этих странах через мобильное приложение банка. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ. 

Средства списываются с рублевого счета с автоматической конвертацией в местную валюту – тайский бат. Комиссия за проведение платежа не взимается. Услугой можно воспользоваться во всех торговых точках страны, где доступна возможность оплаты по QR.

«Таиланд – одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом стал запуск оплаты по QR-коду», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Оплата по QR-коду также доступна во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Кыргызстане, Таджикистане и других странах.

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