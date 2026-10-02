Рязанская НПК помогла активистам «Движения Первых» посетить древнюю княжескую резиденцию

Активисты регионального отделения «Движения Первых» при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру НК «Роснефть») совершили познавательную поездку в село Исады Спасского района. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России и объединило изучение истории родного края с общественно полезной деятельностью.

Село Исады, известное как загородная резиденция рязанских князей, стало центром притяжения для молодых активистов. Именно здесь в 1217 году состоялся знаменитый Княжеский съезд, сыгравший важную роль в истории Рязанского княжества. Участники движения посетили храм Воскресения Христова — уникальный памятник русского зодчества XVII века, заложенный в 1617 году в честь Прокопия Ляпунова, руководителя Первого ополчения. В местном краеведческом музее гости ознакомились с экспозицией, посвященной быту и знаменитым землякам, увидели традиционную крестьянскую одежду и утварь.

Программа поездки не ограничилась экскурсией. Волонтеры приняли участие в субботнике на территории местной школы и спортивных соревнованиях, а также посетили танцевальный мастер-класс. Кульминацией дня стало торжественное посвящение участников в семейное сообщество «Родные-Любимые» и вручение памятных значков.

Рязанская НПК на регулярной основе поддерживает молодежные инициативы, направленные на патриотическое воспитание и развитие активной гражданской позиции. С 2011 года предприятие курирует детскую экологическую организацию «Хозяин Мещеры», в рамках сотрудничества с которой было проведено более 160 мероприятий. Кроме того, в текущем году компания выступила партнером межрегионального слета юных краеведов «Такая разная Россия» в Касимове и презентовала тематический мурал ко Дню России, символизирующий единство народов и профессий.