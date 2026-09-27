Фото Администрации Рязани
Общество

В Рязани открыли новый стадион и обсудили благоустройство набережной реки Павловка

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский поделился результатами прошедшей рабочей недели. В фокусе внимания оказались завершение строительства социальных объектов, поддержка молодежных инициатив, обеспечение общественной безопасности и модернизация городского пространства.

Значительный прогресс достигнут в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На улице Полина завершается возведение детского сада №42. В настоящее время специалисты занимаются установкой мебели и профильного оборудования. Будущее учреждение получит современные пространства для сенсорного развития, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также собственный музей истории. Территорию дополнят метеоплощадкой, спортивными комплексами и футбольным полем. Прием воспитанников начнется сразу после ввода здания в эксплуатацию и получения соответствующей лицензии.

Параллельно власти подвели промежуточные итоги развития «Движения Первых» в регионе. Число молодых участников достигло 41 тысячи человек, что на 7 тысяч больше показателей начала года. За семь месяцев было открыто 6 новых первичных отделений, а сами ребята стали активными участниками более 30 проектов. Отдельно были отмечены наградами лучшие наставники, чья работа во многом определяет искренний интерес молодежи к общественной деятельности.

Важной частью недели стала встреча с представителями народных дружин. Сегодня это сплоченная структура из 30 отрядов, объединяющая более 400 человек. Совместно с полицией они патрулируют общественные места и проводят профилактическую работу. С начала года дружинники отработали около 4900 дежурств, благодаря чему были задержаны 26 нарушителей административного законодательства. На встрече обсудили новые задачи и меры дополнительной поддержки.

Продолжается и модернизация школьной спортивной инфраструктуры по программе местных инициатив. На этой неделе торжественно открылся обновленный стадион школы №70, получивший поле с травяным покрытием, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину. Аналогичные работы ведутся на территории школы №32, где после укладки асфальта уже монтируют спортивные снаряды.

В сфере инноваций на проезде Завражнова заработала станция быстрой зарядки для электромобилей. Проект рязанского КБ «Глобус», реализуемый при поддержке города, позволяет бесплатно и одновременно заряжать несколько машин любых марок. Восполнение заряда до 80% занимает всего 20–30 минут.

Взгляд в будущее направлен на благоустройство набережной реки Павловка. Проект, победивший в народном онлайн-голосовании, планируется реализовать в 2027 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Он предусматривает расчистку водоема, масштабное озеленение, создание деревянных террас с видом на воду, детских площадок и систем освещения. По инициативе активистов ТОС, к проекту также добавят спортивную зону, которую реализуют с привлечением средств программы поддержки местных инициатив.

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