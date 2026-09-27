До 19°С тепла и туман ожидаются в Рязанской области 28 сентября

Жителей и гостей Рязанской области ожидает комфортный день в понедельник, 28 сентября. Согласно данным синоптиков регионального ЦГМС, в регионе сохранится переменная облачность, а существенных осадков не предвидится.

Ночью воздух остынет до +3°С…+8°С тепла. К утру в некоторых районах области возможно образование тумана, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, включать противотуманные фары и соблюдать безопасную дистанцию.

Днем столбики термометров поднимутся до +14°С…+19°С. Ветер в ночные часы будет переменных направлений со скоростью 0–5 м/с. В светлое время суток ожидается умеренный ветер южной четверти со скоростью 3–8 м/с.