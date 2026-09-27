Юрист рассказал, кто ответит за смерть Сергея Соседова

Ответственность за гибель музыкального критика Сергея Соседова может понести гостиница в городе Нерюнгри, если проверка свяжет его смерть с нарушениями безопасности, заявил «Газете.Ru» гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс.

Юрист подчеркнул, что решающую роль в расследовании сыграют итоги судебно-медицинской экспертизы, записи камер и обследование площадки и лестницы, на которой упал популярный журналист.

«Специалистам предстоит выяснить, потерял ли Соседов сознание из-за состояния здоровья или смертельную травму вызвало падение, а также соответствовали ли ступени, покрытие, освещение и поручни требованиям, действовавшим для этого здания», — отметил Адамс.

Кроме того, в рамках расследования предстоит проверить, как сотрудники гостиницы проводили осмотры и ремонт в здании.

Если небезопасная услуга привела к смерти, ответственному руководителю или сотруднику может грозить от трех до шести лет лишения свободы. Отвечать по уголовному делу будет человек, чьи решения или бездействие находились в причинной связи с трагедией, пояснил юрист.

По его словам, при таком сценарии близкие тележурналиста могут потребовать от гостиницы компенсацию морального вреда и расходов на погребение.

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Ранее сообщалось, что журналист умер в среду в Якутии после падения с лестницы в отеле. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока».

Новость о смерти музыкального критика в возрасте 58 стала шоком для многих российских знаменитостей и коллег, с которыми он работал.