В Москве женщина похитила друга мужа, чтобы прекратить их общение

Жительница Москвы заказала похищение друга своего супруга в попытке прекратить их общение, раздражавшее ее, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в начале сентября москвичка нашла в соцсетях четырех поддельников. Она распределила роли между ними и разработала план действий.

Одна из соучастниц связалась с жертвой через социальные сети. В прошлую пятницу она пригласила его на встречу в арендованную квартиру Тверской улице. Затем прибыла заказчица похищения с сообщниками, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Они надели на потерпевшего наручники, отобрали телефон и заблокировали выход из квартиры.

«Мужчину удерживали против его воли на протяжении часа. Свободу ему предоставили лишь после того, как он пообещал прекратить общение с супругом организатора преступления», — уточнили в СК.

Следователи и оперативники задержали организатора преступления и троих соучастников. Их обвинили в незаконном лишении свободы. Суд избрал фигурантам дела меру пресечения.