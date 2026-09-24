Мать Бенграф, нанесшей мужу-актеру 25 ножевых ранений, не считает ее убийцей

Мать гримера Евгении Бенграф из подмосковного театра «ФЭСТ» в разговоре с РИА Новости призвала переквалифицировать дело дочери об убийстве мужа на самооборону.

В апреле тела заведующей гримерным цехом и актера Владислава Бенграфа обнаружили в их квартире в Мытищах. Сообщалось, что женщина в ходе словесной перепалки схватила кухонный нож и нанесла мужу не менее 25 ударов в область шеи, грудной клетки и конечностей.

В свою очередь, согласно материалам дела, мужчина также применил холодное оружие, нанеся жене 29 ножевых ранений.

«Моя дочь не убийца. Ей вменяют статью о преднамеренном и умышленном убийстве. У нее не было намерения убивать. Я хочу изменения статьи на самооборону», — заявила мать Евгении Ольга Сучкова.

Женщина утверждает, что Владислав запер ее дочь, начал бить, а потом изрезал ножом. Она кричала, звала на помощь, молила его остановиться.

Как стало известно из материалов дела, ссора между супругами началась после того, как Евгения отправила мужу смс о разводе. Сучкова рассказала агентству, что девушка в вечер убийства была дома одна и не ждала супруга.

Мать погибшей добавила, что дочь объясняла причину развода неспособностью мужа обеспечить семью и его эмоциональной нестабильностью. Также Сучкова указывала на его патологическую ревность.

Ранее суд ставил вопрос о прекращении дел из-за смерти обвиняемых, но представители обеих сторон выступили против такого развития событий.