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Новости России

Дмитрий Нагиев выкупил три участка в Подмосковье для семейного поместья за 300 миллионов рублей

Анастасия Мериакри
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Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев выкупил три земельных участка в Московской области, чтобы создать масштабное семейное имение с двумя особняками. По данным канала SHOT, общая стоимость элитной загородной недвижимости артиста может достигать 300 миллионов рублей.

Изначально актер приобрел два смежных участка общей площадью 23 сотки в престижном коттеджном поселке. Территория относится к закрытой VIP-зоне с усиленной охраной, доступ в которую имеют только владельцы домов и их приглашенные гости. На этой земле был возведен трехэтажный коттедж площадью около 315 квадратных метров, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 200 миллионов рублей.

Вскоре Нагиев решил расширить свои владения и выкупил соседний участок площадью 24 сотки, на котором уже располагался дом площадью около 350 квадратных метров. Для формирования единого ландшафтного пространства актер распорядился демонтировать заборы между территориями. Приобретенный особняк прошел полную реконструкцию и был оформлен в стиле современной европейской архитектуры с элементами неоклассики. Стоимость этой части имения составляет около 100 миллионов рублей.

После завершения ремонтных работ в обновленный дом переехал отец артиста, Владимир Николаевич. Теперь на объединенной территории расположено полноценное поместье с двумя жилыми домами. По информации канала, местные жители часто видят Дмитрия Нагиева прогуливающимся по территории поселка.

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