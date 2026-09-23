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Общество

Три улицы в Рязани остались без света утром 23 сентября

Анастасия Мериакри
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В среду утром, 23 сентября, в 08:20 в Рязани произошло внеплановое отключение электроэнергии из-за технологического нарушения на сетях. Без света остались потребители, проживающие на улицах Крупской, Новаторов и Птицеводов.

Как сообщили в АО «РГРЭС», на место инцидента уже направлена аварийная бригада. В настоящее время специалисты занимаются локализацией поврежденного участка электросети, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу электричества жителям.

По предварительным оценкам, ориентировочное время полного восстановления электроснабжения составляет 2 часа.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения и хода восстановительных работ, жители могут обращаться по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.

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