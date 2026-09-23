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Новости России

ВС РФ поразили предприятия по производству дронов под Киевом и склады в Одессе

Анастасия Мериакри
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В ночь на 23 сентября Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповые удары беспилотными летательными аппаратами по ряду объектов на территории Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, целями атаки стали предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, логистические хабы, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Согласно данным военного ведомства, в Киеве и Киевской области поражены склад, где хранились материалы для сборки беспилотников, а также промышленное предприятие ООО «Туканс» в городе Вишневое, которое, по информации Минобороны, занималось выпуском комплектующих для БПЛА.

В Одесской области ударам подверглись три логистических центра в самой Одессе, через которые осуществлялось хранение и распределение грузов военного и двойного назначения. Кроме того, уничтожен склад комплектующих для дронов в населенном пункте Мирное Одесской области.

Отдельно отмечается поражение морского судна типа «сухогруз». По данным российского военного ведомства, оно было атаковано на переходе морем при доставке грузов военного назначения в порт Одессы.

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