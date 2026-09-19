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Новости России

Поисковики раскрыли подоплеку новой версии исчезновения семьи Усольцевых

Никита Рязанцев
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На фоне новостей об активизации медведей в нескольких российских регионах, где даже случались нападения на людей с летальным исходом, в соцсетях стали обсуждать версию о смерти семьи Усольцевых от лап лесного зверя. Как рассказали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, исключать такой сценарий пока рано.

«В этой местности действительно водятся медведи, и теоретически такая версия тоже не исключается, но она не находит подтверждений», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, нападение медведя на туристов не могло пройти бесследно. Даже если бы не сохранилось биологических следов, должны были остаться косвенные признаки, например, обрывки одежды, личные вещи или иные маркеры.

«Пока ничего подобного обнаружить не удалось», — добавили в центре.

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Напомним, 28 сентября 2025 года семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Последний раз телефон Сергея Усольцева выходил на связь вечером того же дня в нескольких километрах от ближайшего жилья, после чего в зоне с отсутствующим покрытием сотовой сети семья исчезла. Официальной версией остается несчастный случай.

Эксперты-криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остаются специфические следы. В ходе поисковой операции в этом году их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ.

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