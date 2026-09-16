Белгородец, приехавший с фронта на крестины дочери, погиб от атаки БПЛА

В поселке Новосадовый Белгородского округа при атаке беспилотника погиб военный, приехавший с фронта на крестины дочери, рассказала его жена телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По словам женщины, 20 июля 34-летний боец вернулся из зоны боевых действий. Спустя восемь дней он поехал на АЗС. В очереди на заправку автомобиль белгородца попал под удар БПЛА. В результате детонации машина загорелась, а мужчина погиб на месте.

Региональный оперативный штаб 28 июля сообщал, что беспилотный летательный аппарат атаковал коммерческое здание в Новосадовом. Один человек погиб, а еще одного госпитализировали.

Как утверждает издание, семья бойца может остаться без выплат, так как в военкомате родственникам сообщили, что мужчина в момент гибели был «не при исполнении». У него остались двое детей — восьмимесячный малыш и девятилетняя дочь.