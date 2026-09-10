Двое граждан Азербайджана погибли при атаке дронов на грузовое судно в Черном море

Двое граждан Азербайджана стали жертвами атаки беспилотных летательных аппаратов на иностранное грузовое судно TEDY в акватории Черного моря 9 сентября. Еще два человека получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В настоящее время МИД Азербайджана находится в тесном контакте с дипломатическими представительствами страны, а также координирует работу с компетентными органами соответствующих государств для выяснения всех обстоятельств трагедии и оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших.

В министерстве уточнили, что двое получивших ранения моряков уже прошли первичное медицинское обследование и находятся под наблюдением врачей. После завершения необходимого курса лечения и реабилитации планируется их возвращение на родину.