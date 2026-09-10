Бастрыкин взял на контроль проверку состояния аварийного дома в Михайловском округе

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления ведомства доложить о результатах проверки по фактам ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Рязанской области. Поводом для вмешательства федерального уровня стали публикации в социальных сетях о критическом состоянии здания.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном на улице Цементников в рабочем поселке Октябрьский Михайловского муниципального округа. Здание, введенное в эксплуатацию более 40 лет назад, находится в неудовлетворительном состоянии.

По данным заявителей, кровля дома деформирована и продолжает разрушаться, что приводит к систематическому затоплению жилых помещений и порче отделочных материалов. При этом сроки проведения необходимого капитального ремонта постоянно переносятся, а управляющие организации не принимают эффективных мер по устранению нарушений.

В ответ на сигналы жителей Следственное управление СК России по Рязанской области организовало проведение процессуальной проверки.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя регионального управления Алексею Медведкову. Глава ведомства потребовал в кратчайшие сроки доложить о промежуточных результатах проверки, о принятом процессуальном решении, а также о конкретных мерах, принимаемых для защиты законных прав и интересов жильцов проблемного дома.

Исполнение данного поручения поставлено на строгий контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.