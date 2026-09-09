Житель Подмосковья получил 3 года тюрьмы за попытку наладить поставку наркотиков в Рязани

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор 43-летнему жителю Московской области, признанному виновным в попытке незаконного оборота сильнодействующих и наркотических веществ на территории региона.

Следствием и судом установлено, что мужчина действовал не один, а в составе организованной группы (уголовные дела в отношении его сообщников выделены в отдельное производство). Злоумышленники организовали канал поставки запрещенных медикаментов: крупные партии закупались в столичном регионе, после чего переправлялись в Рязанскую область.

Подсудимый отвечал за получение груза и его последующее распределение среди розничных сбытчиков. Реализовать преступный план до конца фигуранту не удалось. Оперативники полиции своевременно пресекли противоправную деятельность группировки. В ходе задержания и следственных действий из незаконного оборота были изъяты запрещенные вещества, в том числе наркотические средства весом около 2 граммов.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта).

Учитывая позицию государственного обвинителя и обстоятельства дела, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.