Фото: Изображение от freepik
Общество

В Рязани 10 сентября отключат воду на пяти улицах

Анастасия Мериакри
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«Водоканал города Рязани» предупреждает жителей города о временном прекращении подачи холодной воды. Ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Отключение запланировано на завтра, 10 сентября 2026 года, и продлится с 09:00 до 18:00. В зоне ограничения попадут жилые дома по следующим адресам:

  • ул. 1-й Осенний переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 17;
  • ул. 1-й проезд Гагарина, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9;
  • ул. 2-я Железнодорожная, д. с 1 по 43 (нечетная сторона), д. с 30 по 34 (четная сторона);
  • ул. Ленинского Комсомола, д. 1, д. 3, д. 3 корп. 1;
  • ул. Типанова, д. 7, д. 21.

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