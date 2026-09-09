В Рязани планируют назвать улицу в честь Анатолия Новикова к 130-летию композитора

На заседании Правительства Рязанской области, состоявшемся 9 сентября, губернатор Павел Малков обсудил ход выполнения поручений по подготовке к знаковой культурной дате – 130-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР Анатолия Григорьевича Новикова.

Глава региона подчеркнул исключительные заслуги композитора в развитии отечественной культуры и важность сохранения его памяти.

«Анатолий Григорьевич Новиков – наш земляк, народный артист Советского Союза, композитор, дирижер, педагог, общественный деятель. Он написал сотни песен. Наверно, нет человека в стране, который не знает его «Смуглянку» или «Эх, дороги». Но далеко не все знают, что он родом из г. Скопина», – отметил Павел Малков, добавив, что ключевая задача предстоящих мероприятий – глубокое смысловое наполнение и популяризация наследия известного земляка.

Для координации работы создана специальная рабочая группа, которая уже разработала подробный план тематических мероприятий. Как сообщила министр культуры региона Екатерина Шуранова, в течение года в области проходят вечера памяти, лекции, концерты, выставки и кинопоказы. Творчество Новикова также стало частью знаковых культурных событий всероссийского и международного уровней.

Кульминацией празднования станет 30 октября – день рождения композитора. В этот день в Скопине состоится Областной фестиваль народного любительского художественного творчества. В нем примут участие ведущие хоровые, эстрадные, хореографические коллективы региона и духовые оркестры.

Особое внимание будет уделено молодежи: в Скопине пройдет специальный флешмоб, главная цель которого – познакомить молодое поколение с творчеством автора Гимна молодежи Рязанской области. Ожидается, что в мероприятиях примет участие правнук композитора – Григорий Валерьевич Петушков.

В качестве одной из важных инициатив по сохранению памяти о мастере прорабатывается вопрос о присвоении имени Анатолия Григорьевича Новикова одной из новых улиц города Рязани.