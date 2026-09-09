Фото: Правительство Рязанской области
Общество

В Рязани планируют назвать улицу в честь Анатолия Новикова к 130-летию композитора

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На заседании Правительства Рязанской области, состоявшемся 9 сентября, губернатор Павел Малков обсудил ход выполнения поручений по подготовке к знаковой культурной дате – 130-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР Анатолия Григорьевича Новикова.

Глава региона подчеркнул исключительные заслуги композитора в развитии отечественной культуры и важность сохранения его памяти.

«Анатолий Григорьевич Новиков – наш земляк, народный артист Советского Союза, композитор, дирижер, педагог, общественный деятель. Он написал сотни песен. Наверно, нет человека в стране, который не знает его «Смуглянку» или «Эх, дороги». Но далеко не все знают, что он родом из г. Скопина», – отметил Павел Малков, добавив, что ключевая задача предстоящих мероприятий – глубокое смысловое наполнение и популяризация наследия известного земляка.

Для координации работы создана специальная рабочая группа, которая уже разработала подробный план тематических мероприятий. Как сообщила министр культуры региона Екатерина Шуранова, в течение года в области проходят вечера памяти, лекции, концерты, выставки и кинопоказы. Творчество Новикова также стало частью знаковых культурных событий всероссийского и международного уровней.

Кульминацией празднования станет 30 октября – день рождения композитора. В этот день в Скопине состоится Областной фестиваль народного любительского художественного творчества. В нем примут участие ведущие хоровые, эстрадные, хореографические коллективы региона и духовые оркестры.

Особое внимание будет уделено молодежи: в Скопине пройдет специальный флешмоб, главная цель которого – познакомить молодое поколение с творчеством автора Гимна молодежи Рязанской области. Ожидается, что в мероприятиях примет участие правнук композитора – Григорий Валерьевич Петушков.

В качестве одной из важных инициатив по сохранению памяти о мастере прорабатывается вопрос о присвоении имени Анатолия Григорьевича Новикова одной из новых улиц города Рязани.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Новом Уренгое на промышленном объекте произошел пожар после атаки БПЛА
Следующая статья
Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Популярные материалы

Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Интересное

Василиса Володина назвала три знака, которые наверстают 10 лет финансового застоя осенью

Грядущие месяцы осени станут точкой невозврата и временем масштабной перезагрузки для тех, кто долгое время топтался на месте.
Интересное

Три знака зодиака вытянут счастливый билет. Глоба рассказала кому сентябрь принесёт удачу

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым сентябрь может принести удачу, новые возможности и приятные перемены. Проверьте, есть ли ваш знак в списке счастливчиков.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны для атаки на Новороссийск

ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками в ночь на 9 сентября. В результате удара погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 жителей получили ранения.
Темы
Интересное

Астролог предупредила о глобальных переменах в жизни из-за ретроградного Урана с 10 сентября

Уран разворачивается в обратное движение в знаке Близнецов, который астрологически отвечает за информацию, мышление, речь, обучение, средства связи и транспорт.
Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

В Новом Уренгое на промышленном объекте произошел пожар после атаки БПЛА

По словам главы региона, в результате падения обломков сбитого дрона на территории предприятия произошло локальное возгорание.
Общество

В Рязани 10 сентября отключат воду на пяти улицах

Отключение запланировано на завтра, 10 сентября 2026 года, и продлится с 09:00 до 18:00.
Происшествия

Житель Подмосковья получил 3 года тюрьмы за попытку наладить поставку наркотиков в Рязани

Злоумышленники организовали канал поставки запрещенных медикаментов: крупные партии закупались в столичном регионе.
Медицина

В Рязани провели операцию по восстановлению мочеточника из лоскута мочевого пузыря

Комплексное обследование выявило серьезную патологию: нарушение выделительной функции правой почки на фоне правостороннего гидронефроза.
Происшествия

В Рязанской области сироту пытались лишить права на жилье из-за проживания с опекуном

Касимовский районный суд, рассматривавший дело в первой инстанции, признал доводы ведомства несостоятельными.
Новости России

Трусова отправилась в мини-отпуск после успешного турнира в Японии

Как рассказала Трусова, свой короткий отпуск она проводит за городом вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, и сыном Мишей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье