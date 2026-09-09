Астролог предупредила о глобальных переменах в жизни из-за ретроградного Урана с 10 сентября

С 10 сентября начинается длительный период ретроградного движения Урана, который продлится до 8 февраля 2027 года. Астролог Татьяна Ермолина в беседе с «Москвой 24» рассказала, каких трансформаций в сфере технологий, коммуникаций и личного сознания стоит ожидать в ближайшее время.

Уран разворачивается в обратное движение в знаке Близнецов, который астрологически отвечает за информацию, мышление, речь, обучение, средства связи и транспорт. По словам эксперта, на коллективном уровне это может привести к серьезному пересмотру результатов технологической революции.

«Возможны сбои цифровых систем, изменения в работе социальных сетей и транспорта, а также возвращение к незавершенным разработкам. Острее встанут вопросы достоверности информации, свободы слова, защиты личных данных, дипфейков и манипуляций общественным мнением», — пояснила Татьяна Ермолина.

Астролог добавила, что некоторые громкие проекты и открытия, считавшиеся прогрессивными, придется дорабатывать, так как в них могут обнаружиться серьезные недостатки. Информации станет больше, но доверять ей будет сложнее, что может привести к утечкам данных и пересмотру правил работы интернет-платформ.

На бытовом уровне ретроградный Уран часто приносит неожиданные изменения планов, маршрутов и договоренностей, а также временные поломки техники. Однако этот период несет и позитивные возможности: восстановление общения с людьми из прошлого, возвращение к идеям или проектам, которые раньше не получили развития, но теперь требуют нового подхода, желание вернуться к учебе или кардинально сменить профессиональное направление.

По мнению астролога, главные изменения произойдут не во внешнем мире, а внутри человека.

«Уран заставит пересмотреть привычные убеждения и заметить, насколько наши взгляды действительно принадлежат нам. Может выясниться, что мы давно живем по чужим правилам или молчим там, где хотим говорить открыто», — отметила Ермолина.

При этом эксперт дала важный совет: поскольку старые представления будут разрушаться, а новые еще не успеют сложиться в ясную систему, не каждое внезапное озарение следует немедленно превращать в окончательное и бесповоротное решение.

Наиболее сильное влияние ретроградного Урана почувствуют люди, рожденные в следующие даты: с 23 по 27 мая, с 25 по 29 августа, с 24 по 28 ноября, с 21 по 25 февраля. Им астролог рекомендует проявлять максимальную гибкость и не торопить события в принятии важных жизненных решений.