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Страшные запреты 6 сентября: на Евтихия Тихого будьте осторожны

Валерия Мединская
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6 сентября православные христиане вспоминают священномученика Евтихия. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и входил в сонм 70 младших апостолов. В этот же день церковь празднует явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому.

Кто такой священномученик Евтихий

Евтихий родился в Севастии Палестинской. Он жил в I–II веках. Однажды он услышал проповедь о Спасителе, уверовал и стал учеником Иоанна Богослова. Позже он познакомился с апостолом Павлом и начал проповедовать вместе с ним.

Евтихий мужественно перенёс страдания за веру. Его морили голодом, пытались сжечь, строгали тело железом, отдавали на съедение диким зверям. Но ничто не могло пошатнуть его веру. Свой путь он окончил в родном городе. Его усекли мечом в начале II века.

За свои труды Евтихий был назначен епископом. После смерти его причислили к лику 70 младших апостолов.

Явление Богородицы Сергию Радонежскому

6 сентября церковь празднует явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Это случилось примерно в 1385 году, в одну из пятниц Рождественского поста.

Глубокой ночью Сергий Радонежский вместе с келейником Михаилом совершал молитву. После он присел отдохнуть и сказал: «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение». Вдруг раздался голос: «Пречистая грядет». Разлился чудесный свет. Сергий увидел Богородицу с апостолами Петром и Павлом.

Она сказала ему: «Не бойся, избранниче Мой! Я пришла посетить тебя. Не скорби более об учениках своих и об этом месте. Молитва твоя услышана. Отныне всем будет изобиловать твоё жительство. И не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители».

Преподобный призвал учеников Исаакия и Симона. Они вместе совершили благодарственную молитву. Память о чуде хранилась иноками Троицкой обители.

Когда в 1422 году обрели мощи Сергия Радонежского, на его гробе поставили икону явления Богоматери. Её почитали как святыню. Иван Грозный брал её в поход на Казань. Алексей Михайлович — в польский поход. В 1812 году её послали московскому ополчению. Она была и с войсками на Русско-японской войне. Икона почиталась как заступница русского войска.

Почему день называли Евтихием Тихим

В народном календаре 6 сентября называли Евтихием Тихим. В этот период можно было наблюдать тихие безветренные зори. Существовало поверье: заря предостерегает всякого, кто собирается в лес в одиночестве. Поэтому на Евтихия в лес не ходили. Боялись заблудиться или встретиться с лешим.

Крестьяне просили спокойную погоду, чтобы лен успел дозреть. В деревнях устраивали посиделки. Собирались дома у одиноких людей. Женщины коротали дни за рукоделием, пели песни и делились историями.

Что нельзя делать 6 сентября

На Руси 6 сентября считалось опасным ходить в лес или к воде в одиночестве. По поверьям, нечисть обретала смелость и могла погубить человека. Запрещалось далеко уходить от дома и отправляться в путешествие.

Также не стоило завидовать, обсуждать кого-то и сплетничать. Возиться с тестом стало под запретом. Боялись острых предметов. Считалось, что порезаться — к несчастью.

Существовало поверье: нельзя смотреть на зарю. Если выглянуть в окно на ранней заре — это приведёт к тяжёлой болезни или большому несчастью.

Что можно делать 6 сентября

Люди отправлялись группами на тихую охоту — за грибами. Верили: если ночь ясная, это сулит хорошую погоду. Дождь днём предсказывал хороший урожай на будущий год.

Народные приметы на 6 сентября:

  • Дождь на Евтихия — до зимы будет сухо, а урожай в следующем году — отменным.
  • Крик синиц — к скорому ненастью с ветрами и ливнями.
  • Много желудей на дубе — к морозной и снежной зиме.
  • Сны в ночь на Евтихия могли рассказать о психологическом состоянии человека.

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