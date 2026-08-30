Владимир Жириновский умел заглядывать в будущее. Причём не с помощью магических шаров или гаданий. Он честно признавался: его прогнозы основаны на аналитике и знании истории. И в этом была его мощная пророческая сила.

Многие его предсказания сбылись с пугающей точностью. А ближайшие годы политик разложил буквально по полочкам.

2027–2030: переломный период для России

Жириновский считал отрезок с 2027 по 2030 год самым важным для судьбы России. В своих выступлениях он не раз называл это время переломной вехой. По его мнению, именно тогда начнётся глобальный передел сфер влияния. И у нашей страны появится шанс занять выгодные позиции.

Уже в 2027 году, предупреждал политик, может вспыхнуть Третья мировая война? Политик не исключал глобальный конфликт. К этому моменту в мире накопится критическая масса неразрешённых конфликтов. Дипломатия окажется бессильной, а любые переговоры перестанут работать.

Кто развяжет войну и чем она закончится

Жириновский называл несколько предпосылок. Америка ослабнет и перестанет помогать «старой Европе». Китай мог бы стать медиатором, но не захочет брать на себя эту ношу.

При этом ядерного оружия никто не применит. Война будет иной, противники станут бить по инфраструктуре друг друга. Более того, появятся новые виды вооружений, способные стирать с лица земли целые государства.

«Государства будут рушиться, как карточные домики», — говорил политик.

Что будет с Западом, Китаем и США

Запад поймёт главное: сокрушить Россию не получится. Как и обуздать Китай, который набрал глобальное влияние. Осознание этого факта заставит Запад перезагрузить отношения, придётся признать силу других игроков.

Америка, по версии Жириновского, останется на господствующих позициях. Но её ослабление будет искусственным — Вашингтон сам запустит этот процесс ради собственной выгоды.

Европу политик не щадил.

«Господствовать будут две нации — русские и американцы», — заявлял он. Европейцев ждёт зависимость от Москвы и Вашингтона. Экономическая и политическая.

Китай сохранит прохладные отношения с Западом. И тёплые — с Россией. Пекин понимает: дружба с русскими помогает противостоять давлению Штатов. Но Россия, став сильным игроком, сможет диктовать партнёру более жёсткие условия.

2040 год: Россия как империя

Если сценарий сбудется, к 2040 году Россия станет могучей империей. Жириновский считал это самой удачной формой для государства. Он напоминал, как Российская империя защищала другие народы: Грузию от персов, Армению от турок. Расширение границ происходило в результате оборонительных войн.

Время покажет, насколько точным окажется этот прогноз. Но одно можно сказать точно: Жириновский умел смотреть вперёд и не боялся называть даты.