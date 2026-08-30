Рязанские каноисты взяли золото и серебро на чемпионате мира

В Польше подходит к концу чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где собрались сильнейшие спортсмены планеты. В очередной день соревнований рязанец Захар Петров завоевал вторую награду турнира — и на этот раз высшего достоинства.

Вместе с Иваном Штылем Петров победил в заплыве каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Российский дуэт показал время 1:39.23, уверенно опередив ближайших преследователей. Серебро досталось бразильцам Джеки Годману и Габриэлу Насименту (1:39.81), бронзу взяли венгры Криштоф Коллар и Иштван Давид Юхас (1:40.03).

Ранее Захар Петров уже становился бронзовым призёром этого чемпионата, а другие рязанские гребцы — Матвей Арсенов и Александр Боц — завоевали серебряные медали.