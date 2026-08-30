Павел Малков рассказал о новых спортивных традициях Рязанской области

На открытии масштабного межрегионального турнира по смешанным единоборствам «Вечер боев «АРТА» — № 14», состоявшегося в День города Рязани на площадке Центра уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке, губернатор Павел Малков заявил о системном развитии этого вида спорта в регионе. Мероприятие было организовано клубом ММА «Арта» и областной Федерацией спортивной борьбы при содействии регионального Правительства и движения «Здоровое Отечество».

В соревнованиях приняли участие не только рязанские бойцы, но и спортсмены из Москвы, Ярославля, Белгорода, Мурома, Коврова и Гусь-Хрустального. Обращаясь к гостям и участникам, глава региона подчеркнул важность происходящего:

«В Рязанской области появляется много спортивных традиций, в том числе развиваем смешанные единоборства – это базовый вид спорта. Мы в этом году в день ВДВ провели турнир ММА «Битва за Рязань». В День города проходит уже традиционный «Вечер боев «АРТА». Здесь представлены разные спортивные школы, города, у всех высокий уровень подготовки», — отметил Павел Малков.

Почетными гостями вечера стали легендарный боксер, олимпийский чемпион 2004 года и чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин («Русский Витязь»), а также экс-чемпион M-1 Global в тяжелом весе Роман Зенцов («Русский Молот»), которые поздравили рязанцев с праздником и пожелали бойцам ярких побед.

Турнир открылся поединком молодых спортсменов: рязанец Михаил Смочнев одержал верх над Данилом Козорозом из Мурома. Всего за вечер октагон принял 16 бойцов, которые подарили зрителям 8 захватывающих схваток. Лучшие из участников по итогам соревнований были удостоены специальных наград турнира.