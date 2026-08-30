Жительница Михайловского района фиктивно прописалась в чернобыльской зоне ради выплат

Сотрудники межмуниципального отдела МВД «Михайловский» выявили схему незаконного получения льготных выплат.

В ходе проверки участковые установили, что 55-летняя женщина в ноябре 2024 года зарегистрировалась в населённом пункте, имеющем особый социально-экономический статус из-за аварии на Чернобыльской АЭС. При этом фактически она проживала в городе Михайлове, который к льготной территории не относится.

Благодаря фиктивной прописке злоумышленница получила из Социального фонда России 18 214 рублей, на которые не имела законных оснований. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Санкции статьи предусматривают штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет, принудительные работы либо арест до четырёх месяцев.