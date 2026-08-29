Фестиваль «Пульс города» в Лесопарке объединил спорт, искусство и семейный отдых

В День города Лесопарк превратился в эпицентр праздничной жизни — фестиваль «Пульс города» собрал тысячи гостей, предложив им насыщенную программу на любой вкус. Здесь органично переплелись спортивные состязания, вокальные и хореографические номера, а также интерактивные развлечения для детей и взрослых.

Спортивный блок задал энергичный тон: утро началось с бодрящей зарядки под руководством титулованного чемпиона, затем любители бега вышли на оздоровительный забег, а желающие проверить свою пластичность присоединились к зажигательной зумба-тренировке.

Творческая часть оказалась не менее яркой — на главной сцене один за другим выступали местные коллективы, даря зрителям музыку и танцы. Абсолютным хитом дня для детей стала пенная вечеринка: облака сверкающих пузырей вызвали море смеха и восторга. В течение всего дня работали тематические мастер-классы, где каждый мог попробовать себя в новых видах творчества и унести с собой памятный сувенир, сделанный своими руками.