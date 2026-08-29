Фестиваль «Голоса улиц» собрал рязанцев в Верхнем саду

В Верхнем городском саду стартует семейный праздник «Голоса улиц», где каждый найдёт занятие по душе. Для гостей оборудуют несколько интерактивных зон: открытый кинозал, мастерскую творчества, игровую комнату для детей и спортивный городок.

Главная идея фестиваля — воссоздать атмосферу уютного двора, где все друг друга знают и с радостью проводят время вместе. Рязанцев ждёт насыщенная программа: сдача нормативов ГТО, создание украшений из натуральных камней, отправка почтовых открыток в разные города России.

А за участие в активностях можно заработать особые монетки — их потом разрешат обменять на памятные сувениры и призы.