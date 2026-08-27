Изображение от shurkin_son на Freepik
Общество

В Рязанской области 130 беременных студенток получили выплату в 120 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В регионе продолжается активная реализация национального проекта «Семья», в рамках которого оказывается адресная социальная поддержка будущим мамам, совмещающим учебу и ожидание ребенка. Как сообщает региональное министерство труда и социальной защиты, с начала текущего года этой мерой поддержки уже воспользовались почти 130 студенток.

Единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей полагается женщинам, которые обучаются на очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях. При этом местонахождение самого учебного заведения (вуза или колледжа) значения не имеет.

Ключевыми условиями для получения средств являются: постановка на учет по беременности в медицинской организации на территории Рязанской области, наличие регистрации по месту жительства в Рязанской области.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в срок не позднее шести месяцев с даты постановки на медицинский учет и обязательно до рождения ребенка. Сделать это можно тремя удобными способами: через портал «Госуслуги», лично в любом многофункциональном центре (МФЦ) «Мои Документы», в отделении социальной защиты населения по месту жительства.

    Для получения дополнительных разъяснений и консультаций по вопросам оформления выплаты жители региона могут обратиться в Единый контакт-центр по бесплатному телефону 8-800-100-00-01.

    Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

    У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

    Предыдущая статья
    В Рязанской области потратили 56 миллионов рублей на безопасность в школах и детсадах
    Следующая статья
    Рязанец отсудил у продавца на Ozon 138 тысяч рублей за отправку кнопочного Nokia вместо iPhone 17 Pro

    Популярные материалы

    Новости России

    Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

    Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
    Общество

    Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

    Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
    Новости России

    В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

    Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
    Новости России

    К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

    Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
    Новости России

    В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

    На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы.
    Темы
    Общество

    В Рязанской области запустят чат-бот для поиска ближайших укрытий при угрозе атаки БПЛА

    Глава региона подробно разъяснил разницу между типами защитных сооружений и анонсировал запуск цифрового сервиса, который поможет гражданам быстро найти ближайшее безопасное место.
    Экология, природа, животные

    Рязань внедряет белорусский опыт защиты саженцев

    По словам горожан, вместо полноценных деревьев на улицах иногда остаются лишь пни или хилые «прутики». Глава региона признал наличие проблемы.
    Общество

    С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

    Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
    Общество

    В Рязани жителям сделали перерасчет на 107 тысяч рублей из-за некачественного электроснабжения

    Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается самой проблемной для жителей региона, занимая первое место среди тем обращений в органы прокуратуры.
    Происшествия

    В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за начало ремонта образовательного учреждения без проектной документации

    В ходе прокурорской проверки было установлено, что строительная фирма выполняла работы по капитальному ремонту одного из образовательных учреждений Рязани.
    Общество

    Жители поселка Соколовка в Рязани остались без света

    В настоящее время аварийная бригада энергетиков уже работает на месте происшествия. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети.
    Общество

    Рязанец отсудил у продавца на Ozon 138 тысяч рублей за отправку кнопочного Nokia вместо iPhone 17 Pro

    Стоимость устройства составила 99 308 рублей, а с учетом услуг доставки общая сумма чека достигла 99 558 рублей. Покупатель оплатил заказ в полном объеме.
    Общество

    В Рязанской области потратили 56 миллионов рублей на безопасность в школах и детсадах

    193 школы получили новое оборудование для уроков ИЗО, музыки и физики, а в 31 учебное заведение поставили современную компьютерную технику.
    Статьи по теме
    Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье