В Рязанской области 130 беременных студенток получили выплату в 120 тысяч рублей

В регионе продолжается активная реализация национального проекта «Семья», в рамках которого оказывается адресная социальная поддержка будущим мамам, совмещающим учебу и ожидание ребенка. Как сообщает региональное министерство труда и социальной защиты, с начала текущего года этой мерой поддержки уже воспользовались почти 130 студенток.

Единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей полагается женщинам, которые обучаются на очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях. При этом местонахождение самого учебного заведения (вуза или колледжа) значения не имеет.

Ключевыми условиями для получения средств являются: постановка на учет по беременности в медицинской организации на территории Рязанской области, наличие регистрации по месту жительства в Рязанской области.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в срок не позднее шести месяцев с даты постановки на медицинский учет и обязательно до рождения ребенка. Сделать это можно тремя удобными способами: через портал «Госуслуги», лично в любом многофункциональном центре (МФЦ) «Мои Документы», в отделении социальной защиты населения по месту жительства.

Для получения дополнительных разъяснений и консультаций по вопросам оформления выплаты жители региона могут обратиться в Единый контакт-центр по бесплатному телефону 8-800-100-00-01.