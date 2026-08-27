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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

В Рязанской области потратили 56 миллионов рублей на безопасность в школах и детсадах

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области завершена комплексная проверка готовности всех образовательных учреждений к началу 2026–2027 учебного года. Как сообщает региональное министерство образования, к приему учащихся полностью готовы 286 школ, 278 детских садов, 25 учреждений среднего профессионального образования и 213 центров дополнительного образования.

Значительная часть работы была направлена на улучшение материально-технической базы. Министр образования Рязанской области Ольга Прушковская отметила, что за лето в регионе капитально отремонтировали 20 образовательных объектов. Текущий плановый ремонт выполнен в 120 школах и 114 детских садах.

Кроме того, учебный процесс станет более современным: 193 школы получили новое оборудование для уроков ИЗО, музыки и физики, а в 31 учебное заведение поставили современную компьютерную технику. Для обеспечения актуальными знаниями закуплено более 57 тысяч экземпляров новых учебников.

Особое внимание при подготовке к 1 сентября было уделено защите детей. В 2026 году на эти цели из бюджета направлено более 56 миллионов рублей. Средства были потрачены на приобретение охранно-пожарного оборудования, средств технической защиты, а также на ремонт и установку ограждений по периметру учреждений.

Для отработки действий в чрезвычайных ситуациях 18 августа во всех образовательных организациях региона прошли масштабные всероссийские учения с участием сотрудников МЧС, МВД и Росгвардии. С сентября регулярные тренировки с эвакуацией начнут проводить уже с участием детей.

Регион также полностью решил вопросы транспортной доступности и питания. Для подвоза учащихся организована система из 424 школьных автобусов, которые будут доставлять к местам обучения около 8 тысяч детей. До конца текущего года автопарк образовательных учреждений пополнится еще 37 новыми единицами техники.

Важным социальным достижением остается стопроцентный охват обучающихся бесплатным горячим питанием. Условия организации образовательного процесса во всех проверенных школах полностью соответствуют установленным санитарным и нормативным требованиям.

«Рязанская область к 2026–2027 учебному году готова, – резюмировала Ольга Прушковская. – Пусть он будет плодотворным, полным ярких событий и значимых достижений!»

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