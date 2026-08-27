Рязанец отсудил у продавца на Ozon 138 тысяч рублей за отправку кнопочного Nokia вместо iPhone 17 Pro

Октябрьский районный суд Рязани вынес решение по гражданскому делу о защите прав потребителей. Житель города, заказавший через популярный маркетплейс флагманский смартфон, получил в пункте выдачи простейший кнопочный аппарат. Суд признал действия продавца недобросовестными и обязал его компенсировать все убытки.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Истец оформил заказ на сайте Ozon, приобретя смартфон Apple iPhone 17 Pro. Стоимость устройства составила 99 308 рублей, а с учетом услуг доставки общая сумма чека достигла 99 558 рублей. Покупатель оплатил заказ в полном объеме.

Однако при получении посылки мужчину ждал неприятный сюрприз: вместо ожидаемого гаджета ему передали кнопочный мобильный телефон марки Nokia. Ввиду очевидного и грубого несоответствия товара заявленному, покупатель отказался принимать посылку.

Попытки решить конфликт в досудебном порядке ни к чему не привели. Направленная в адрес индивидуального предпринимателя претензия с требованием возместить убытки и выплатить неустойку была проигнорирована.

В результате покупатель обратился в суд, потребовав расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ответчика убытки, неустойку за нарушение сроков, компенсацию морального вреда, а также штраф. Общая сумма исковых требований составила 141 453,71 рубля.

Поскольку ответчик был надлежащим образом извещен о времени и месте заседания, но в суд не явился, дело рассматривалось в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела и оценив представленные доказательства, Октябрьский районный суд г. Рязани принял решение частично удовлетворить исковые требования.

Договор розничной купли-продажи был официально признан расторгнутым. С недобросовестного индивидуального предпринимателя в пользу покупателя взыскано 138 258 рублей 75 копеек.

Решение суда не вступило в законную силу.