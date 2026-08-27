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Общество

В Рязани жителям сделали перерасчет на 107 тысяч рублей из-за некачественного электроснабжения

Анастасия Мериакри
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается самой проблемной для жителей региона, занимая первое место среди тем обращений в органы прокуратуры. Однако, как сообщили в надзорном ведомстве, эффективность рассмотрения таких жалоб значительно выросла.

За отчетный период количество разрешенных обращений граждан увеличилось на 55,5% (с 1 087 до 1 690). Число удовлетворенных жалоб выросло на 73,8% (с 367 до 638), что означает: каждая четвертая жалоба признается прокуратурой обоснованной.

Чаще всего жители жалуются на ненадлежащее качество коммунальных услуг, бездействие управляющих компаний при содержании общего имущества многоквартирных домов, а также на неправомерные отказы органов власти в предоставлении жилья.

Прокурорское вмешательство уже принесло конкретные результаты в разных районах области.

В Сапожковском округе под защиту попали жители дома в микрорайоне Малинники. Собственники с 2021 года безуспешно требовали от обслуживающей организации ремонта крыши. Игнорирование заявок привело к частичному обрушению кровли в феврале 2026 года. Прокуратура Сапожковского района внесла представление директору ООО «Сапожковские коммунальные сети». Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, необходимый ремонт проведен. Кроме того, в интересах пострадавших в суд направлено исковое заявление о возмещении морального вреда из-за затопления квартир.

В Рязани прокуратура Железнодорожного района отстояла права жителей улицы Стройкова. Поводом послужило обращение гражданина о несвоевременном ремонте кабельной линии и некачественном электроснабжении. После вмешательства прокурора генеральному директору АО «РГРЭС» было внесено представление. В итоге был выполнен ремонт 97 метров кабельной линии, а 76 собственникам квартир сделали перерасчет платы за электроэнергию на общую сумму 107 тысяч рублей.

Прокуратура Рязанской области напоминает, что для оперативного решения проблем в сфере ЖКХ продолжает работать специальная горячая линия. Сообщить о нарушении своих прав жители региона могут по телефону: 8-910-631-08-17.

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