В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы. Об этом пишет SHOT.

Транспортное средство буквально разорвало изнутри. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился непосредственно под водительским креслом. От мощного удара у кроссовера вынесло заднее стекло, сорвало капот и бампер, а кузов получил критические повреждения. Разлетевшиеся осколки и обломки покрыли территорию в радиусе десятков метров.

Сидевший за рулем 53-летний мужчина скончался на месте. Женщина на соседнем сиденье получила тяжелые ранения и сейчас борется за жизнь в реанимационном отделении.

По данным СМИ, машина сдетонировала сразу после того, как водитель завел мотор и проехал всего несколько метров.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Согласно предварительным выводам профильных ведомств и данным SHOT, причиной трагедии стало самодельное взрывное устройство, заложенное под сиденьем водителя.