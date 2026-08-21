Новый налоговый вычет появится в России с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года граждане России смогут получать вычет по договорам долгосрочного страхования жизни (НСЖ). Нововведение позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ в зависимости от суммы страховых взносов по договорам, заключённым с 1 января 2025 года. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

Новая льгота доступна россиянам, которые заключили договор добровольного страхования жизни на срок от 10 лет и более. Договор может быть оформлен на самого налогоплательщика, на супруга или супругу, на детей, на близких родственников. Обязательным условием для получения возврата является статус налогового резидента Российской Федерации.

Суть льготы заключается в возможности вернуть уплаченный налог с суммы взносов, однако государство установило лимиты: до 400 000 рублей в год — максимальная сумма взносов, с которой рассчитывается вычет (при оформлении договора на себя, супруга или близких родственников), до 500 000 рублей в год — повышенный лимит, если договор оформляется в пользу детей. Итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой гражданин платит налоги со своих доходов.

Договор долгосрочного страхования жизни (НСЖ) — это финансовый инструмент, который объединяет в себе две функции: