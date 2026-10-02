Поднебесного взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Алексея Поднебесного к трем годам лишения свободы за два эпизода половой связи с несовершеннолетней. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, заседания проходили в закрытом режиме. Поднебесного признали виновным по двум эпизодам части 1 статьи 134 УК РФ и двум эпизодам части 1 статьи 135 УК РФ.

По материалам дела, 2 августа 2024 года мужчина совершил в отношении несовершеннолетней С., 2008 года рождения, действия сексуального характера. Это произошло на территории фуд-корта в торговом центре «Невский центр» и позднее в баре «Fish Fabrique».

Кроме того, следствие установило два факта половой связи Поднебесного с девушкой, которой на тот момент не исполнилось 16 лет.

Вину мужчина не признал. Он утверждал, что потерпевшая ввела его в заблуждение относительно своего возраста.

Суд назначил наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения сроков по двум эпизодам статьи 134 УК РФ. За два преступления по статье 135 УК РФ Поднебесного освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

После оглашения приговора мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.