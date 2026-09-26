Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Краснодарский край, где погибли люди

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Кубани преимущественно осуществляются с южного направления. Об этом в беседе с изданием aif.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя последствия ночных налетов.

По словам специалиста, дроны запускаются с территории Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Эксперт подчеркнул, что зоны, находящиеся под контролем ВСУ, имеют прямую географическую связь с южными регионами России, что и определяет выбранную противником траекторию полета аппаратов.

Наиболее серьезные последствия ночной атаки зафиксированы в Северском районе. Согласно данным регионального оперативного штаба, в результате падения обломков сбитых аппаратов погибли три человека, еще двое получили ранения.

Возникшие на территории местных предприятий возгорания были оперативно ликвидированы. Также удалось полностью восстановить движение поездов, которое ранее было нарушено из-за обрыва контактной сети. Тем не менее, энергоснабжение пока отсутствует у примерно 26 тысяч жителей района, где аварийные бригады продолжают проводить восстановительные работы.

В Министерстве обороны РФ ранее отчитались о результатах работы систем ПВО. По данным ведомства, в ночь на 26 сентября дежурными расчетами на территории Российской Федерации было перехвачено и уничтожено 645 украинских беспилотников самолетного типа.