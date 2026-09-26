Россиянам сказали, кому дважды повысят пенсии в 2027 году

В проекте бюджета Социального фонда России на 2027–2029 годы заложена новая схема повышения страховых пенсий, которая предполагает двукратную индексацию выплат. По мнению экспертов, это позволит не просто компенсировать инфляцию, но и обеспечить гражданам реальное увеличение доходов.

Согласно планам правительства, первая индексация состоится 1 февраля 2027 года и составит 6,8%. Эта цифра будет привязана к уровню фактической инфляции, зафиксированной по итогам 2026 года. Вторая волна повышения запланирована на 1 апреля и добавит к выплатам еще 3,3%. Эта надбавка будет рассчитана с учетом темпов роста заработных плат в стране.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в комментарии изданию aif.ru высоко оценил это нововведение, назвав его давно ожидаемым и справедливым решением. Эксперт подчеркнул, что традиционная ежегодная индексация лишь компенсирует обесценивание денег, сохраняя прежний уровень жизни. Новая же схема позволяет преодолеть этот барьер.

Рязанский отметил, что президент РФ Владимир Путин подчёркивал важность обеспечения того, чтобы пенсии увеличивались не только выше уровня инфляции, но и превышали прожиточный минимум.

«Пусть эта сумма, на первый взгляд, вроде бы небольшая — там 3,3%, которые планируются во второй индексации, — но это уже плюс к потерям, которые были. То есть это уже реальное повышение пенсий», — отметил Валерий Рязанский.

Глава Союза пенсионеров также связал возможность двойной индексации с укреплением финансовой базы Социального фонда. Рост официальных заработных плат в стране ведет к увеличению налоговых и страховых отчислений, что создает необходимый ресурс для социальных обязательств государства.

Важно отметить, что грядущее повышение затронет абсолютно всех получателей страховых пенсий. Индексация для работающих пенсионеров, которая была возобновлена еще с 2025 года, также будет проведена в полном объеме.