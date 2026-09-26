Москвичке сломали челюсть при удалении зуба мудрости

Жительница Москвы столкнулась с серьезными осложнениями после плановой стоматологической процедуры. В начале сентября девушка обратилась в клинику для удаления сложного зуба мудрости, который, по данным предварительного компьютерного томографа, располагался в непосредственной близости от костной ткани.

Как сообщает канал «База», операция проходила около получаса, после чего пациентка услышала характерный щелчок и почувствовала резкую боль. Стоматолог предположил, что коронка зуба разрушилась, и извлёк его. Однако извлечённый зуб оказался абсолютно целым.

Для прояснения ситуации был сделан повторный снимок, который подтвердил худшие опасения: у девушки был диагностирован перелом челюсти. Стоматолог и его ассистент незамедлительно сопроводили пациентку в отделение челюстно-лицевой хирургии, где диагноз был окончательно подтверждён специалистами.

В стационаре пострадавшей провели сложную операцию по остеосинтезу: врачи установили восемь штифтов и зафиксировали челюсть специальной проволокой. Из-за этой конструкции пациентка физически не может широко открывать рот и испытывает трудности с артикуляцией.

В настоящее время девушка вынуждена придерживаться строгой жидкой диеты, употребляя пюре, крем-супы и другие продукты исключительно через трубочку. Травма также привела к временной потере трудоспособности: из-за состояния здоровья москвичке пришлось взять отпуск почти на месяц.

По словам медиков, демонтировать фиксирующую конструкцию и извлечь штифты удастся не ранее начала октября.