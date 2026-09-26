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Полнолуние 26 сентября загонит в угол пять знаков китайского гороскопа

Анастасия Мериакри
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Полнолуние 26 сентября обещает стать одним из самых напряжённых астрологических событий осени. Луна взойдёт в огненном Овне, да ещё и в год Огненной Лошади, а месяц Петуха по восточному календарю добавит масла в огонь. Восточная астрология смотрит на это сочетание без праздничной нежности и предрекает ссоры, срывы и импульсивные решения. Каким пяти животным китайского гороскопа грозит попадание в ловушку собственных эмоций и как выйти из этой ситуации с минимальными потерями, рассказало Life.ru.

Астрономический коктейль из огня и обид

В Китае полнолуние сентября традиционно встречают Праздником середины осени — с лунными пряниками, фонарями и семейными посиделками. Однако 26 сентября в 19:49 по московскому времени Луна окажется в огненном Овне, и восточные астрологи смотрят на это событие настороженно.

Огонь Луны накладывается на огонь года Красной Лошади, создавая двойную огненную нагрузку. А месяц Петуха по китайскому солнечному календарю поднимает на поверхность старые обиды и невысказанные претензии. В такой атмосфере даже самые спокойные люди рискуют потерять самообладание, а для пяти знаков китайского гороскопа эти дни станут настоящим испытанием на прочность.

Крыса: огонь года бьёт прямо в лоб

В китайском зодиакальном круге знаки Крысы и Лошади располагаются строго напротив друг друга. Такую конфигурацию астрологи называют «чун» — прямым столкновением. Это означает, что весь 2026 год люди, рождённые в год Крысы, живут буквально против течения: планы срываются в последний момент, деньги утекают на мелочи, а удача отворачивается.

Годы рождения Крысы: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Полнолуние в огненном Овне только усилит это давление, добавив к фоновому напряжению вспышки раздражения. Главный риск для Крыс в эти дни связан с языком. Одна резкая колкость в семейном чате или эмоциональный ответ начальнику обойдутся гораздо дороже, чем кажется в моменте.

Как защититься:
Представителям этого знака лучше заранее сбавить градус общения. Если разговор начинает закипать, стоит сказать «давай вернёмся к этому позже» и физически выйти из комнаты. Сообщения, написанные в злости, пусть полежат в черновиках до утра — почти всегда утром вы сами поблагодарите себя за эту паузу. Займы, крупные покупки и переводы денег по просьбе знакомых тоже лучше отложить на потом.

В китайской традиции Крыса относится к стихии воды, а вода, как известно, гасит огонь. Поэтому вечерняя прогулка вдоль реки, горячая ванна или даже простой стакан холодной воды помогут остыть без лишних слов и конфликтов.

Лошадь: свой год оборачивается двойным огнём

Казалось бы, год собственного знака должен принести удачу. Однако китайская астрология с этим категорически не согласна. Год, совпадающий с твоим знаком, называется «бэньмин нянь», и в этот период удача ведёт себя крайне капризно. А полнолуние в огненном Овне подкидывает дров в этот и без того разгорающийся костёр.

Годы рождения Лошади: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Представители знака Лошади в эти дни рискуют набрать обязательств больше, чем смогут вытянуть, поругаться с партнёром из-за немытой чашки и за один вечер принять решение о смене работы, о котором потом будут жалеть.

Как защититься:
Людям, рождённым в год Лошади, поможет простое, но спасительное правило: ни одного серьёзного решения в день полнолуния. Заявление об уходе, покупку машины или разговор о расставании можно спокойно перенести на другую дату. Лишний пар лучше выпустить в спортзале, в бассейне или на длинной прогулке. А за руль в эти дни стоит садиться без спешки и с повышенным вниманием.

По традиции в свой год китайцы носят что-нибудь красное — браслет, шарф или даже носки. Этот простой ритуал помогает привлечь удачу и защитить себя от негатива.

Кролик: самое слабое место под атакой

По китайскому солнечному календарю сейчас идёт месяц Петуха. Знаки Кролика и Петуха тоже стоят в зодиакальном круге напротив друг друга, и астрологи считают эту пару одной из самых конфликтных. У представителей знака Кролика полнолуние вытащит наружу всё, что копилось месяцами: обиду на родственников, усталость от работы, претензии к партнёру.

Годы рождения Кролика: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Мягкий характер Кроликов здесь работает против них. Сначала они долго терпят молча, а потом срываются сразу на всех, удивляясь собственной вспыльчивости.

Как защититься:
Тем, кто появился на свет в год Кролика, лучше заранее расчистить календарь и не соглашаться на чужие просьбы только из вежливости. Помочь с переездом, подменить коллегу, одолжить денег — короткое «нет, в этот раз не получится» сбережёт силы и нервы. Объяснять отказ длинным письмом не нужно.

Вечер полнолуния лучше провести дома с книгой, сериалом или близким человеком. Если злость всё же накрывает, её полезно выписать на бумагу, а потом этот листок порвать и выбросить. Этот простой ритуал помогает выпустить пар без разрушительных последствий для отношений.

Бык: упрямство против огня Овна

Знаки Быка и Козы (а не Петуха, как указано в исходном материале — здесь явная опечатка) тоже находятся в оппозиции, что создаёт дополнительное напряжение. Но главная проблема для Быков в эти дни — их собственное упрямство, которое вступает в прямой конфликт с огненной энергией Овна.

Годы рождения Быка: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Рождённым в год Быка стоит ослабить хватку. Спорить из принципа сейчас невыгодно — огонь Овна только раздувает пламя конфликта. Лучше уступить в мелочах и сберечь силы и нервы для действительно важных вопросов.

Как защититься:
Договоры, кредиты и крупные покупки разумно отложить, а устные обещания коллег закрепить письмом. Если давят сроками, можно честно попросить ещё день или два на проверку документов.

Тем, кто родился в год Быка и к тому же 26-го числа, стоит быть вдвойне внимательными: нумерологи относят эту дату рождения к самым тяжёлым и тернистым, а в сочетании с полнолунием в Овне нагрузка возрастает многократно.

Петух: свой месяц оборачивается войной с собой

Можно подумать, что месяц Петуха принесёт удачу тем, кто родился в год Петуха. В китайской астрологии всё наоборот. Там есть понятие «самонаказания», и этот знак входит в короткий список тех, кто в собственный месяц вредит себе сам. Сверху ложатся огонь года и огонь Луны.

Годы рождения Петуха: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

По учению о пяти стихиях огонь плавит металл, а знак Петуха связан как раз с металлом. Отсюда придирки к себе и близким, ссоры из-за ерунды, за которые потом стыдно, и ощущение, что всё идёт наперекор.

Как защититься:
Представителям знака Петуха стоит на время выключить внутреннего перфекциониста. Не нужно в пятый раз переделывать отчёт и объяснять близким, как правильно мыть посуду. Похвала сейчас полезнее критики, даже если очень хочется поправить.

В китайской системе земля питает металл, поэтому рождённым в год Петуха помогают дела руками: перебрать шкаф, пересадить цветы, съездить на дачу. Такая физическая работа успокаивает лучше долгих разговоров и возвращает чувство контроля без ссор.

Огонь горит недолго

Полнолуние длится недолго, и через пару дней накал спадёт. Восточная астрология не обещает Крысам, Лошадям, Кроликам, Быкам и Петухам неизбежных бед. Она скорее подсказывает, где тонко и где может порваться.

Остальным знакам китайского гороскопа ближайшие дни тоже лучше провести без ультиматумов и резких решений — просто им повезло чуть больше, и огонь обжигает не так сильно. Главное правило для всех: не принимать важных решений на пике эмоций, давать себе паузу и помнить, что любая буря рано или поздно заканчивается.

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