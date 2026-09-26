Учёный рассказал, когда ждать похолодания и возвращения «бабьего лета» в Рязанской области

Глобальные климатические аномалии продолжают диктовать свои правила, делая даже краткосрочные прогнозы погоды крайне нестабильными. О том, какие метаморфозы готовит атмосфера для Рязанской области в конце сентября и начале октября, рассказал Сергей Тобратов, руководитель лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Глобальный контекст: эхо «Эль-Ниньо» и компенсация за сырое лето

По словам эксперта, текущая климатическая система находится под воздействием множества мощных и противоречивых факторов. Главным дестабилизирующим элементом остается феномен «Эль-Ниньо», который уже спровоцировал рост арктических вторжений и аномально обильные осадки минувшим летом в Центральной России и на Урале.

Однако сентябрь стал своеобразной «компенсацией» за предыдущие месяцы. Средняя температура воздуха оказалась на 1,5 градуса выше климатической нормы, а объем выпавших осадков составил лишь треть от ожидаемого.

Ярким примером стала третья декада сентября (20–23 числа), когда среднесуточные температуры превышали норму на 5–7 градусов. Это произошло благодаря южным циклонам, которые двигались с акватории Черного моря в сторону Балтики через территорию Беларуси. Рязанская область оказалась на их самом теплом краю: южный ветер приносил тепло, но обходил регион стороной, не принося осадков.

«Если бы траектория циклона прошла ближе к нам, как предполагали некоторые устаревшие модели прогнозов, сейчас в Рязани было бы не +23, а всего +11…+14 градусов, как в Смоленске или Витебске, и лил бы обложной дождь», — отмечает Сергей Тобратов.

Прогноз на 26 и 27 сентября: «вторая серия» бабьего лета с оговорками

Уже вечером четверга, 24 сентября, к Рязани начали подходить фронтальные зоны небольшого волнового циклона, зародившегося на периферии белорусского вихря. Он пройдет непосредственно через наш регион, но будет подвижным и недолговечным.

Вслед за ним, начиная с выходных (26–27 сентября) и в понедельник, 28 сентября, начнет усиливаться антициклоническое влияние. Метеорологи называют это «второй серией» бабьего лета, однако на данном этапе оно не будет полностью устойчивым.

Осадки: Сохранится вероятность кратковременных дождей. Слабые осадки наиболее вероятны в субботу (в тылу уходящего на северо-запад циклона), а также в ночь на понедельник.

Температура: Относительно пятницы станет немного теплее. Днем столбики термометров будут показывать +16…+18°C, ночью +7…+9°C.

Конец сентября – начало октября: парадокс антициклона

Настоящие изменения произойдут в последние дни сентября и первые дни октября (ориентировочно с 29 сентября по 3 октября). Над Русской равниной сформируется мощный блокирующий антициклон, возникший в результате слияния нескольких ядер высокого давления. Он обещает быть устойчивым и долговечным, что обычно гарантирует ясную погоду.

Однако для Рязанской области здесь кроется метеорологический подвох. На начальном этапе центр этого антициклона расположится западнее региона – между Финляндией и Беларусью.

Сергей Тобратов объясняет этот феномен законами физики атмосферы: циклоны в Северном полушарии закручиваются против часовой стрелки (при западном центре ветер дует с юга, принося тепло), а антициклоны – по часовой стрелке. Следовательно, при расположении центра высокого давления над Беларусью ветер в Рязанской области развернется на север.

Что это значит для жителей региона:

Придет относительное похолодание. Ожидаемый температурный фон составит +13…+16°C днем и +4…+8°C ночью.

Сильных заморозков пока не прогнозируется (за исключением понижений рельефа и низин), но до них останется рукой подать.

Для контраста: на теплой периферии этого же самого атмосферного вихря, в Чехии и Германии, в это время будет до +25°C.

Октябрь: возвращение тепла

Ситуация кардинально изменится в середине первой декады октября. Блокирующий антициклон сместится на восток, в Среднее Поволжье, и его центр пройдет непосредственно через Рязанскую область.

В этот момент ветер сменит направление на южный. Ожидается потепление на 2–3 градуса, что для начала октября будет примерно на 7 градусов выше климатической нормы. При этом, как предупреждает синоптик, ночное выхолаживание при ясном небе останется значительным, поэтому перепады между дневными и ночными температурами будут ощутимыми.

Точные сроки разрушения этого блокирующего антициклона и окончания «бабьего лета» метеорологи пока не называют, так как долгосрочные прогнозы в текущих климатических условиях требуют постоянной корректировки.