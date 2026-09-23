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Погода

«Перегретое за лето» Чёрное море изменит погоду в Рязани

Алексей Самохин
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Сильные дожди накроют часть Рязанской области с вечера 24 сентября до вечера 25-го. Об этом написал метеоролог Роман Степанов в своём канале.

Дожди пройдут местами. Их принесут атмосферные фронты волнового циклона. Он уже начал закручиваться над Чёрным морем и скоро двинется на север, в сторону Рязани.

В течение 25 сентября полоса интенсивных осадков будет медленно смещаться с запада на восток региона. Западные районы попадут под дождь раньше восточных, а ливень будет уходить из области постепенно.

Перед фронтом в регион придёт тёплый воздух. По прогнозу Степанова, 24 сентября на востоке области будет до +26°С. На западе теплее +22°С не станет, местами и меньше. Разница в четыре градуса и больше получится из-за того, что фронт подойдёт к районам в разное время.

Потом температура упадёт по всей области. В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, днём будет не выше +18°С. Ночные заморозки при этом маловероятны, так что минусовая погода в эти выходные не ожидается.

Метеоролог связал перемены с Чёрным морем. 

«Вот такие погодные сюрпризы преподносит (и наверняка ещё преподнесёт) нам перегретое за лето Чёрное море», — написал он.

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