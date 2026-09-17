Два этапа «бабьего лета» ожидаются в сентябре в Рязанской области перед похолоданием

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов дал прогноз погоды для Рязанской области на конец сентября. По словам ученого, слухи о сплошных осенних дождях оказались преувеличенными: регион ожидает классическое «бабье лето», которое пройдет в два этапа, но закончится похолоданием к концу месяца.

Сергей Тобратов отметил, что в последние дни численные модели погоды часто корректировались. Если ранее синоптики предсказывали череду циклонов и прохладу (+13…+15°C днем), то теперь тенденции изменились. Области высокого давления (антициклоны) начали укрупняться и вытеснять циклонические вихри за пределы региона.

Первый этап: тепло с кратковременными дождями с 17 по 22 сентября

Согласно текущим расчетам, с 17 по 22 сентября в Рязанской области установится теплая, хотя и несколько неустойчивая погода. Днем температура будет колебаться от +19 до +22°C, ночью – от +8 до +12°C (в начале следующей недели возможно потепление до +14°C). Возможны кратковременные осадки.

Короткий перерыв произойдет 22 сентября. В этот день с юга приблизится черноморский циклон. Однако, как уточняет эксперт, он пройдет западнее первоначальных прогнозов (через Гомель и Минск). Для Рязани это означает, что осадки будут неравномерными, а температура даже повысится, так как регион окажется в теплом секторе циклона, хотя общая облачность и возрастет.

Второй этап: устойчивое тепло с 23 сентября

С 23–25 сентября эстафету примут отроги балканского и поволжского антициклонов. Ожидается смешение воздушных масс, умеренный температурный фон и преимущественно сухая антициклоническая погода, которая и станет полноценным вторым этапом «бабьего лета».

Специалист объяснил, что такое потепление – это объективная закономерность. В сентябре происходит сезонная перестройка атмосферы, возникают так называемые «блокирующие антициклоны». Они действуют как атмосферная «пробка», заставляя циклоны обходить регион, что и дарит нам солнечные периоды.

Когда ждать настоящую осень?

Ученый предупреждает: такие теплые аномалии не могут длиться вечно. Восстановление зональной циркуляции неизбежно, и настоящая осень с похолоданием и осадками, вероятнее всего, вступит в свои права уже 30 сентября. Поэтому эксперт советует рязанцам ценить каждый день наступающего теплого периода.