В Рязани врачи поставили на ноги мальчика, упавшего с пятого этажа на москитной сетке

В Областной детской клинической больнице им. Н.В. Дмитриевой произошло настоящее чудо. Маленький Герман, получивший тяжелейшие травмы при падении с высоты пятого этажа, выписан домой. Сейчас мальчик самостоятельно шагает, крепко держась за мамину руку, хотя еще в начале июня его жизнь висела на волоске.

Трагедия произошла в Скопинском районе: ребенок попытался спланировать вниз, используя в качестве парашюта москитную сетку. Бригада санитарной авиации экстренно доставила его в реанимационное отделение рязанской больницы в критическом состоянии.

Путь к выздоровлению оказался невероятно долгим и сложным. 49 дней врачи-реаниматологи боролись за сохранение жизненных функций мальчика. Когда острая фаза миновала, ребенка перевели в отделение восстановительной терапии. На тот момент он находился в вегетативном состоянии.

В борьбу за маленького пациента вступила мультидисциплинарная бригада реабилитологов. Медики применяли комплексный подход: от восстановления глотательной функции (мальчик заново учился жевать и есть самостоятельно) до возвращения двигательной активности. В арсенале врачей были специализированный массаж, лечебная гимнастика, тактильно-кинестетическая стимуляция и механотерапия.

Интенсивный курс реабилитации длился 36 дней. Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей и грамотно выбранной тактике лечения, Герман не только восстановил основные функции организма, но и начал ходить.

Сейчас мальчик вернулся домой к родным. Впереди у него еще год восстановительных мероприятий, но самый страшный этап уже позади.