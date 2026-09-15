Фото: freepik.com
Медицина

Более 4 тысяч рязанцев заболели ОРВИ за неделю

Анастасия Мериакри
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За неделю с 7 по 13 сентября 2026 года в Рязанской области зафиксирован 4091 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Подавляющее большинство заболевших (74,5%) проживают в областном центре. Лабораторный мониторинг показал, что сейчас в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии. При этом хорошая новость: за последнюю неделю в области не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Специалисты предупреждают: грипп представляет серьезную угрозу из-за риска тяжелых осложнений, таких как пневмония, отиты, синуситы и даже менингит. В особой зоне риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины, а также лица с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Самая надежная защита – это прививка. Вакцина от гриппа уже поступила в медицинские учреждения Рязанской области. Иммунитет формируется в течение 3–4 недель, поэтому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует привиться до начала эпидемического сезона.

Помимо прививки, эксперты напоминают о базовых правилах: чаще мойте руки, используйте санитайзеры, носите маски в местах скопления людей и поддерживайте иммунитет сбалансированным питанием и режимом дня.

Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

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